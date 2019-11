5 novembre 2019- 17:06 Innovazione: al via Innovation Week a Cà Foscari (2)

(Adnkronos) - Ospitando relatori da tutto il mondo, Venezia e Mestre diventeranno per una settimana punto di incontro e amplificatore di conoscenze, competenze ed esperienze nazionali e internazionali. Al centro il tema dell’innovazione strategica e digitale per la trasformazione del sistema imprenditoriale: dalle collaborazioni internazionali ai programmi di scambio transfrontaliero per giovani imprenditori, dalla digitalizzazione delle Pmi all’intelligenza artificiale, fino alle potenzialità della blockchain. Nel corso della settimana, saranno presentati, inoltre, progetti, ricerche e brest practice aziendali, grazie alle testimonianze dei numerosi imprenditori coinvolti.Venice Innovation Week (VIW) aprirà i battenti martedì 12 novembre a Venezia presso l’Auditorium Santa Margherita, con la 7° edizione del forum italo-tedesco “German-Italian Smart Business Conference. Collaborare per Innovare”. Organizzato da ITKAM – Camera di Commercio Italiana per la Germania, l’evento sarà bilingue italiano-tedesco con traduzione simultanea e includerà tre tavole rotonde tematiche i cui protagonisti si confronteranno con l’obiettivo di approfondire strategie innovative nel campo della distribuzione, dell’intelligenza artificiale e nuovi modelli di business.