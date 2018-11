13 novembre 2018- 16:53 Innovazione: Casaleggio Associati, nel 2027 10% Pil mondiale con Blockchain

Milano, 13 nov. (AdnKronos) - La Casaleggio Associati punta sulla blockchain, che sta per rivoluzionare "il modo di operare delle imprese", comprese le banche, con i suoi benefici in termini di tracciabilità e taglio dei costi. E' quanto emerge dal report sul mercato della Blockchain presentato a Milano dall'associazione. Gli investimenti nelle società del settore parlano chiaro: il mercato globale della Blockchain, secondo i dati del report, ha raggiunto quota 339,5 milioni di dollari nel 2017 e si prevede che per il 2021 raggiungerà quota 2,3 miliardi. Entro il 2027, il 10% del Pil mondiale sarà generato da prodotti e servizi erogati con questa tecnologia, soprattutto nel settore finanziario e manifatturiero, con un aumento in quello pubblico, delle comunicazioni e della sanità. "La rivoluzione ha avuto inizio e le aziende che oggi riescono a cavalcare questa tecnologia daranno vita a nuovi modelli di business guadagnandosi un ruolo primario e grandi opportunità ", ha spiegato il presidente Davide Casaleggio.