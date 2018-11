13 novembre 2018- 16:53 Innovazione: Casaleggio Associati, nel 2027 10% Pil mondiale con Blockchain (2)

(AdnKronos) - Nei primi sei mesi del 2018 i venture capital hanno investito 1,3 miliardi di dollari in startup legate alla blockchain, superando l’intera somma dell’anno precedente (900 milioni di dollari). A questo si aggiunge la stima relativa alle offerte iniziali di valuta, che nel primo trimestre dell’anno in corso hanno raggiunto i 3,3 miliardi di dollari di finanziamento. In Italia quattro startup nel primo semestre 2018 hanno raccolto 70 milioni su blockchain tramite Initial Coin Offering, mezzi ancora non regolamentati di crowdfunding nel settore finanziario. "Questa cifra supera quella investita dall’intero sistema di venture capital italiano dello stesso periodo", fa notare la ricerca. Si tratta di Eidoo, Aidcoin, Xriba e Friendz, una piattaforma che consente di essere remunerati dai grandi brand per l’uso dei social network. I vantaggi per le imprese che decideranno di investire nella blockchain, secondo lo studio, sono diversi: risparmio dei costi, tracciabilità, trasparenza, incremento di ricavi, riduzione dei rischi, creazione di nuove opportunità di business e la possibilità di essere più focalizzati sul cliente. Le banche sono tra le società che potrebbero più beneficiare del taglio dei costi: un’analisi condotta sul settore stima una riduzione del 30% dei costi infrastrutturali, con un risparmio fino a 12 miliardi di dollari all’anno.