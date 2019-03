12 marzo 2019- 16:54 Innovazione: CdC, Start Up innovative a + 10 p.c. a Venezia e Rovigo

Venezia, 12 mar. (AdnKronos) - Da febbraio 2018 a oggi le start up innovative in provincia di Venezia e Rovigo sono cresciute del 10%, per un totale di 186 imprese e delle quali 102 registrate nell’area veneziana e 84 sul territorio polesano. Di queste il 72% ha un capitale sociale fino a 10.000 euro.Questi i numeri diffusi dalla Camera di Commercio di Venezia Rovigo in occasione della Startup Europe Week – SWE, la settimana patrocinata dalla Commissione Europea e da Startup Europe che dall’11 al 15 marzo promuove l’imprenditorialità innovativa nei 28 stati membri, coinvolgendo più di 350 regioni e un network di circa 200 mila innovatori.Sull’area veneziana la SWE 2019 è organizzata dal team di Kid Pass, azienda incubata al Vega Park di Marghera, a cui la CCIAA aderisce ospitando nella sede camerale di Mestre, giovedì 14 marzo - ore 14, un workshop sulle misure e gli incentivi nazionali ed europei a favore delle start up, aperto a giovani studenti, imprenditori, consulenti e PMI innovative, con la collaborazione dello sportello Mise Veneto. L’evento, che sarà trasmesso in diretta streaming nella sede camerale di Rovigo, vede l'intervento del MISE, dell'Università Ca' Foscari di Venezia, della Rete EEN - Europe Enterprise Network e dei Fab Lab sul territorio, con l’obiettivo di offrire una panoramica sulle opportunità locali, nazionali ed europee a sostegno dello sviluppo di business innovativi, stimolando aspiranti e giovani imprenditori a rafforzare il network tra startup, università, incubatori, amministrazioni locali, aziende e l’Unione Europea.