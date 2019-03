12 marzo 2019- 16:54 Innovazione: CdC, Start Up innovative a + 10 p.c. a Venezia e Rovigo (2)

(AdnKronos) - Per quanto riguarda la distribuzione per settori di attività a Venezia il 62% delle start up innovative fornisce servizi alle imprese (consulenza informatica, ricerca e sviluppo e servizi di informazione), il 30% opera nell’artigianato e il 5% nel commercio, solo una minima percentuale lavora nel turismo 2% e nell’agricoltura 1%. In provincia di Rovigo il 69% delle start up fornisce servizi alle imprese, il 29% opera nel settore dell’artigianato e solo il 2% nell’agricoltura.Guardando alle compagini sociali, le start up innovative veneziane con una prevalenza femminile sono 23, il 22,5% del totale; quelle giovanili sono 27, 26,5% e quelle straniere 5, 4,9%. A Rovigo quelle femminili sono 21, ovvero il 25%, le giovani startup sono 24, 28,6% e quelle a prevalenza straniera sono 9, 10,7%.Per quanto riguarda i risultati economici, tra le 110 startup per cui sono già disponibili i dati derivanti dai bilanci, l’81,8% ha un valore della produzione al di sotto dei 100mila euro, il 14,5% tra 100mila e 500mila, e solo 4 oltre i 500 mila euro.