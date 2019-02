27 febbraio 2019- 19:32 Innovazione: Di Maio il 4 marzo presenta Fondo nazionale a Torino

Roma, 27 feb. (AdnKronos) - Il 4 marzo il Ministro dello Sviluppo Economico e del Lavoro Luigi Di Maio presenterà il Fondo Nazionale Innovazione, nonché tutte le iniziative sul mondo del venture capital, discutendone con gli operatori del settore e gli attori dell’innovazione italiana. L’evento si terrà a Torino - presso le Officine Grandi Riparazioni (Corso Castelfidardo, 22), alle 10.Contestualmente è stata firmata dal Ministro la direttiva prevista dalla Legge di Bilancio 2019 che autorizza, a prezzo di mercato, la cessione da parte dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa Spa - Invitalia di una quota di partecipazione pari al 70% del capitale sociale detenuto nella società di gestione del risparmio Invitalia Ventures SGR Spa - Invitalia SGR. Sulla quota cedibile è attribuito all’Istituto nazionale di promozione un diritto di opzione perfezionabile con la sottoscrizione di un contratto di cessione di cui il corrispettivo sarà determinato da un soggetto indipendente di adeguata esperienza e qualificazione professionale.In conformità al dettato normativo, il soggetto acquirente apporterà risorse aggiuntive, almeno pari all’ammontare delle risorse pubbliche già in gestione alla SGR. Sono quindi partite le attività necessarie per favorire la proficua attuazione della direttiva che condurrà alla creazione del Fondo Nazionale Innovazione.