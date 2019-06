5 giugno 2019- 17:37 Innovazione: H-Fram presenta Maize. Plus piattaforma di e- learning

Treviso, 5 giu. (AdnKronos) - Il capitale umano è il valore più grande e necessario per rimanere significativi sul mercato oggi. La trasformazione del mercato e delle competenze sono costanti quotidiane nella vita delle organizzazioni: servono strumenti dinamici e sempre in evoluzione per rimanere al passo con il cambiamento. maize.Plus è la risposta di H-Farm alle richieste delle grandi aziende che cercano soluzioni efficaci per la formazione e l’aggiornamento delle proprie persone. In base al rapporto 2018 “The future of Job”presentato dal World Economic Forum, entro il 2022 circa il 54% dei lavoratori avranno bisogno di riqualificarsi; fra i motivi per farlo, ci sono anche i profondi cambiamenti che la trasformazione digitale sta apportando al mercato del lavoro. Secondo uno studio della Technical University di Monaco però, oggi nove aziende su dieci nel mondo non dispongono ancora di una strategia appropriata per formare e aggiornare le proprie persone, pur considerando la digital transformationfondamentale per le loro politiche di sviluppo. In risposta a questa necessità, è nata la piattaforma maize.Plus: uno strumento che interpreta l’innovazione come cambio culturale e la propone in modo personalizzato a ciascun dipendente d’azienda. La soluzione è frutto dell’esperienza decennale di H-Farm - che oggi collabora con oltre 300 brand nazionali e internazionali - nella realizzazione di piattaforme per la formazione dei dipendenti.