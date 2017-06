INNOVAZIONE: IBM ITALIA CREA 'THINKMAGAZINE', IL SUO GIORNALE ONLINE

5 giugno 2017- 18:10

Milano, 5 giu. - (AdnKronos) - Ibm Italia 'rispolvera' una tradizione risalente agli anni ‘80 e presenta il nuovo giornale online ‘thinkMagazine’ (ibm.biz/thinkMagazine), ideato per tenere informati i lettori sui temi della trasformazione digitale e dell’innovazione. ‘thinkMagazine’ è, in sintesi, tutto ‘ciò che in Ibm fa notizia’: un’attualità ad ampio spettro che copre i più importanti trend tecnologici - da Watson al Cloud, dalla Cybersecurity all’Industria 4.0 e all’Internet delle Cose -, gli ambiti industriali in cui trovano applicazione e le principali iniziative promosse dall’azienda in campo sociale ed economico. La struttura del giornale è agile e intuitiva: l’home page mette ogni giorno in primo piano sia una o due ‘top news’ - quelle aggiornabili in tempo reale - che un menù di navigazione a icone separa da otto approfondimenti.Man mano che nuove storie emergono dal flusso, le meno recenti passano automaticamente in archivio, il quale ha una particolarità: la ricerca degli articoli può essere effettuata su base tematica mediante utilizzo di ‘tag’. Ciò significa che il lettore può costruirsi dinamicamente la propria pagina selezionando quelli di preferenza.