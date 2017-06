INNOVAZIONE: IBM ITALIA CREA 'THINKMAGAZINE', IL SUO GIORNALE ONLINE (2)

5 giugno 2017- 18:10

(AdnKronos) - Sempre in home page trovano spazio i widget di The Weather Company, con le informazioni meteo, così come quelli di twitter e della thinkMagazineTV che porta alle interviste prodotte nel centro di video-produzione di Roma e in redazione a Segrate.Il ‘thinkMagazine’ ha fatto il proprio esordio al Watson Summit 2017, una ‘otto giorni’ di eventi tenutasi a Milano dal 16 al 23 maggio, al casello daziario dell’Arco della Pace, che ha visto Ibm portare in piazza ai cittadini le soluzioni di intelligenza aumentata sorrette dalla tecnologia di Watson. La manifestazione ha fatto registrare oltre 4000 accessi al magazine. La redazione, infine, guidata da Maurizio Decollanz, ex anchor a Class Cnbc, Sky TG24 e Tg5 Mediaset. Qui i numeri si impennano perché insieme con i 3 pubblicisti iscritti all’Ordine lavorano una decina di esperti social e digital e lo staff tecnico. Con loro, oltre 5000 specialisti di ogni area di business in forza a Ibm Italia: tutti potenziali collaboratori, con le competenze che derivano dall’esperienza sul campo.