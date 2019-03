12 marzo 2019- 17:29 Innovazione: Italiaonline protagonista a Milano Digital Week con 3 workshop

Milano, 12 mar. (AdnKronos) - Italiaonline, principale player digitale made in Italy, partecipa alla seconda edizione della Milano Digital Week, la più grande manifestazione italiana dedicata all’educazione, alla cultura e all’innovazione digitale nel nostro Paese (14-17 marzo). L'azienda, a cui fanno capo, tra gli altri, i brand Libero e Virgilio, è protagonista con tre workshop della manifestazione promossa dal Comune di Milano, assessorato alla Trasformazione digitale e Servizi civici. Giovedì 14 marzo, dalle 10 alle 11.30, Italiaonline apre le porte della propria sede di Assago, in via del Bosco Rinnovato, 8-palazzo U4, per ospitare il workshop 'Programmatic advertising. L’automazione nel mondo della pubblicità' a cura di Carmine Laltrelli, monetization strategy and innovation director b.u. Large Account di Italiaonline. Un incontro dedicato a tutti coloro che vogliono imparare o approfondire la conoscenza del programmatic advertising. Un nuovo modo di acquistare e concepire gli spazi pubblicitari, con logiche che dal mondo digital si stanno trasferendo anche all'offline. L'ingresso è libero fino a esaurimento posti. Giovedì 14 marzo, dalle 11.30 alle 13, a Palazzo dei Giureconsulti , in piazza dei Mercanti, 2 a Milano, Michelangelo Tursi, sales effectiveness director di Italiaonline, è tra i relatori del convegno 'Digitalizzazione: i vantaggi per le imprese' a cura di Italiaonline e del punto impresa digitale della camera di commercio di Milano Monza Brianza e Lodi. (Ingresso libero fino a esaurimento posti). Al centro dell'incontro le imprese e come il digitale le sta aiutando a crescere, a espandere gli scenari e le modalità di business. Quali sono gli strumenti per affrontare un percorso di digitalizzazione e i vantaggi, non solo per le imprese, ma per il sistema Paese, la cui ossatura economica è costituita dalle pmi.