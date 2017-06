INNOVAZIONE: M5S, DOMANI IN SENATO CONVEGNO SU SVILUPPO ECONOMICO

4 giugno 2017- 14:00

Roma, 4 giu. (AdnKronos) - “Innovazione volano per lo sviluppo economico”. E' questo il tema del convegno che si svolgerà domani in Sala Zuccari al Senato. Ad annunciarlo la senatrice del MoVimento 5 Stelle Barbara Lezzi, organizzatrice dell’evento insieme alla collega Michela Montevecchi, al deputato Giorgio Sorial e all’europarlamentare Ignazio Corrao. "Il convegno è il quarto appuntamento di un percorso di approfondimento nel quale parlamentari ed esperti si confrontano per individuare problemi e soluzioni sul tema decisivo dello sviluppo economico", spiega Lezzi. "L’ambizione del M5S - prosegue la senatrice - è infatti quella di pianificare una transizione il più rapida possibile da un modello di sviluppo lineare ad un nuovo modello circolare, capace di auto-rigenerarsi riutilizzando le risorse produttive del ciclo precedente. Lavoro, ambiente e benessere sociale devono tornare ad essere compatibili, e un ruolo fondamentale nella transizione al nuovo modello l’avranno l’innovazione e gli investimenti pubblici-privati nella cosiddetta Industria 4.0, che gli ultimi Governi hanno di fatto ignorato". "Al convegno interverranno esperti autorevoli come Corrado Spinella, direttore del dipartimento di scienze fisiche e tecnologie dei materiali del CNR, che ci parlerà del rapporto tra le imprese nel campo della microelettronica, Domenico Sturabotti, direttore della fondazione Symbola, che ci presenterà il rapporto 'Io sono culturaì e i legami tra il settore culturale e il valore aggiunto per l’economia nazionale, Antonio Grieco, docente di ingegneria dell’Università del Salento, che illustrerà il rapporto tra ricerca e impresa e Laura Ramacciotti, segretario generale di PNIcube, che ci porterà la sua esperienza. Aprirà i lavori con un saluto il vicepresidente della Camera Luigi Di Maio”, conclude Lezzi.