11 dicembre 2018- 22:04 Innovazione: Milano, analogico e virtuale a 'Le conseguenze del futuro' (3)

(AdnKronos) - Una contaminazione tra talenti, rete e spazi fisici e intellettuali che sono la fortuna di Davide Dattoni, co-fondatore di Talent Garden, il più vasto network di coworking in Europa - con ben 23 sedi - che richiama una necessità di sempre: "connettersi con l'altro e conoscerlo fisicamente, interagire. Il talento è l'elemento cardine e la vera sfida del futuro è supportare i talenti e provare a metterli in rete". Il ragionamento comune che mette insieme filosofi e iper tecnologici è che formarsi è il primo passo per essere responsabili verso il mondo in cui viviamo. Ed è questo l'obiettivo del ciclo di incontri 'Le conseguenze del futuro', il ciclo di dialoghi che fino al 22 maggio 2019 avrà come cornice Milano, come spiega Massimiliano Tarantino, direttore della Fondazione Feltrinelli che ha seguito, passo dopo passo la costruzione dei sei temi di discussione. Dopo la conoscenza le altre parole chiavi sono formazione, comunità, salute, cibo e spazio.