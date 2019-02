4 febbraio 2019- 21:27 Innovazione: Municipia (Engineering) acquista startup Kiunsys

Milano, 4 feb. (AdnKronos) - Rafforzare la digitalizzazione della pa e delle amministrazioni locali, favorendone la rapida transizione verso nuove identità di Smart City. E' con questo obiettivo che Municipia, controllata di Engineering e tra le principali realtà che accompagnano le aziende pubbliche e private nella trasformazione digitale, ha acquisito Kiunsys. Spin-off dell’Università di Pisa, la start-up innovativa è specializzata nella progettazione e produzione di tecnologie hardware, software e Internet of Things pensate per dare esecuzione a progetti avanzati di Smart Mobility, Smart Parking e City Logistics.Kiunsys è "una vera eccellenza italiana. Con un focus sui servizi di mobilità urbana, ha saputo dimostrare particolare abilità nello sviluppo di soluzioni avanzate per la loro gestione", spiega Engineering. Le soluzioni firmate Kiunsys sono già operative in oltre 80 città, tra cui Amburgo, Bucarest, Firenze, Mantova, Milano, Napoli, Parma, Pisa e Verona, e forniscono servizi a decine di milioni di cittadini. Tra gli importanti attori che hanno scelto di affidarsi a Kiunsys c'è anche Deutsche Telekom, per la gestione del sistema di pagamento dei parcheggi PARK & JOY, e Fès, città del Marocco con oltre 1 milione di residenti, che ha scelto le tecnologie di Kiunsys per l’intera gestione della mobilità urbana e dei parcheggi.Con un pacchetto di oltre 20 servizi per la mobilità urbana collegati a sofisticati sistemi di sensoristica, le soluzioni Kiunsys permettono di gestire, in base a specifici parametri stabiliti dalle amministrazioni, gli ingressi alle aree ZTL, i parcheggi, la concessione dei permessi, la regolazione del transito e della sosta, oltre che tutti i canali digitali di informazione e pagamento.