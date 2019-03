4 marzo 2019- 18:50 Innovazione: 'Premio dei premi' a Ubi Welfare

Milano, 4 mar. (AdnKronos) - Ubi Welfare, il servizio che Ubi Banca offre alle imprese per la gestione del proprio welfare aziendale, riceve il Premio Nazionale per l’Innovazione “Premio dei Premi” 2018. Il riconoscimento, giunto alla X edizione, è stato consegnato al presidente del consiglio di gestione di Ubi Banca, Letizia Moratti, nel corso di una cerimonia presso la Sala Koch del Senato della Repubblica a Roma.Il premio viene attribuito a Ubi Banca per aver sviluppato e proposto “uno strumento innovativo che offre alle imprese clienti assistenza completa lungo tutto il percorso di progettazione e realizzazione dei piani welfare per i propri dipendenti; un servizio completo e flessibile, attraverso una soluzione “end to end” totalmente personalizzabile”.Secondo la presidente Moratti, "oggi una crescita sostenibile e non frammentata delle imprese passa anche dal riconoscimento del loro profondo ruolo sociale, come attori chiave per lo sviluppo del territorio e delle comunità in cui sono inserite. Secondo il nostro osservatorio quotidiano, il welfare aziendale migliora la produttività delle aziende e rafforza il rapporto con i collaboratori, creando le condizioni per una serena e piena espressione della persona nel suo lavoro". Il più ampio obiettivo di Ubi Banca è quello di contribuire allo sviluppo di un vero e proprio “ecosistema welfare”, un network di prossimità in grado di rispondere ai nuovi bisogni delle imprese, delle persone e dei territori, coniugando profitto e utilità sociale, una rete di protezione e di welfare per l’intera comunità.