Innovazione: ricerca Tag, con il digitale in azienda centrali risorse umane

28 aprile 2018

Milano, 28 apr. (AdnKronos) - La trasformazione digitale non metterà le persone all'angolo in azienda. Tutto il contrario. Per lo meno, è quello che risulta da una ricerca condotta dalla piattaforma di networking Talent Garden e da BearingPoint Italy, società di consulenza specializzata in ambito management e technology. Le oltre 600 aziende italiane coinvolte hanno fotografato una nuova realtà, fatta di difficoltà e opportunità, dove diventa sempre più centrale la gestione delle persone: per il 61% degli intervistati, in particolare, il ruolo chiave del futuro sarà quello del responsabile delle risorse umane, destinato a essere sempre di più un leader e ad agire direttamente al fianco del ceo nel processo di trasformazione digitale. Per il 61% degli intervistati, "l’Hr dovrà assumere il ruolo di change leader del futuro". Anche perché, "se è vero che aumenta la consapevolezza della necessità della trasformazione e per il 35% degli intervistati è chiaro che questa debba passare da un cambio culturale, è anche vero che regna ancora molta confusione e ben il 54% dichiara che la propria azienda non abbia una chiara strategia di People Digital Transformation". In questo senso, non basta inserire nuovi talenti ma occorre coinvolgere complessivamente tutta l’azienda per ridefinirne l’approccio culturale. Da qui la necessità espressa dal 59% degli intervistati di "un cambiamento in primis per la figura chiave della trasformazione, ossia l’HR, che deve uscire da un contesto spesso ancora troppo marginale acquisendo centralità e nuove skill strategiche".