15 ottobre 2018- 19:38 Innovazione: Talent Garden inaugura campus Dublino, 'trampolino per Brexit' (2)

(AdnKronos) - "Siamo molto motivati nel coltivare l'ambiente imprenditoriale irlandese, collegandolo con il resto del nostro network. Si tratta di un Paese con ottime connessioni ed è un trampolino di lancio internazionale per i nostri membri, in particolare nel contesto della Brexit. Credo sia una grande opportunità per le aziende Italiane, un ponte verso i mercati anglofoni in un contesto dinamico", afferma Davide Dattoli, fondatore e amministratore delegato di Talent Garden. Con una capacità di oltre 350 persone, Talent Garden Dublin è co-fondata da Luca Ascani, Salvatore Esposito e Niall O'Connor, imprenditori del mondo tech di successo e già affermati in Irlanda.