INPS: BONUS ASILO NIDO, DOMANDE TRA 17 LUGLIO E 31 DICEMBRE

23 maggio 2017- 15:36

Roma, 23 mag. (AdnKronos) - E' stata pubblicata la circolare n. 88 contenente le istruzioni operative per l’accesso alle 'Agevolazioni per la frequenza di asili nido pubblici e privati', il cosiddetto Bonus asilo nido, di cui all’articolo 1, comma 355 della Legge di bilancio 2017. Lo rende noto l'Inps in un comunicato precisando che la domanda potrà essere presentata dal 17 luglio 2017, data a partire dalla quale sarà disponibile la procedura online di acquisizione, fino al 31 dicembre 2017.Le modalità sono Web, Servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino attraverso il portale dell’Istituto, tramite PIN dispositivo, Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS); Contact Center Integrato – numero verde 803.164 (numero gratuito da rete fissa) o numero 06164.164 (numero da rete mobile con tariffazione a carico dell’utenza chiamante);Enti di Patronato, attraverso i servizi offerti dagli stessi.Il beneficio spetta ai genitori di minori nati o adottati dal 1 gennaio 2016, residenti in Italia, cittadini italiani o comunitari, o in possesso del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo ovvero di una delle carte di soggiorno per familiari extracomunitari di cittadini dell’Unione Europea previste dagli artt. 10 e 17 del D.lgs. n. 30/2007. Ai cittadini italiani, per tale beneficio, sono equiparati i cittadini stranieri aventi lo status di rifugiato politico o lo status di protezione sussidiaria. Il richiedente dovrà essere colui che ha affrontato l’onere della spesa per quanto concerne l’asilo nido e dovrà essere anche convivente in caso di agevolazione per supporto domiciliare.