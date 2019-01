18 gennaio 2019- 12:32 Inps: bozza dl, in attesa nomina nuovo Cda 'commissario' per transizione

Roma, 18 gen. (AdnKronos) - All'Inps presto arriverà un 'commissario' per gestire la transizione dall'attuale assetto della governance alla reintroduzione del Cda. E' quanto prevede la bozza del decreto legge sul reddito di cittadinanza e sulle pensioni che è stato approvato ieri dal Consiglio dei ministri."In fase di prima attuazione, al momento della scadenza o della cessazione del mandato del Presidente dell’Inps, nelle more del perfezionamento della procedura di nomina del nuovo presidente e del Cda, per consentire il corretto dispiegarsi dell’azione amministrativa dell’Istituto, con apposito decreto del ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze è nominato il soggetto cui sono attribuiti i poteri, rispettivamente, del presidente e del Cda, come individuati nelle disposizioni del presente decreto".Il presidente degli Enti pubblici previdenziali, si legge nel provvedimento, "ha la rappresentanza legale dell'Istituto; convoca e presiede il consiglio di amministrazione; può assistere alle sedute del consiglio di indirizzo e vigilanza". Il Cda "è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sentito il Ministro dell’economia e delle finanze".