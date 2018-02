INPS: CISL, DEBOLEZZA DI TUTTA LA PA CAUSATA DA INSUFFICIENZA FORZA LAVORO

1 febbraio 2018- 20:04

Roma, 1 feb. (AdnKronos) - "La Corte dei Conti individua giustamente, come più volte la Cisl ha sostenuto in questi anni che le cause della debolezza del sistema pubblico italiano sono in larga parte da attribuire alla insufficienza della forza lavoro preposta ad accompagnare le funzioni della Pa". Ad affermarlo in una nota è il segretario confederale della Cisl, Ignazio Ganga.In particolare, continua Ganga, "si rileva un assottigliarsi, anno dopo anno, degli organici a fronte dell'aumento delle funzioni che l’ordinamento continua ad attribuire alla Pa che riscontra una debolezza, oltre che nei numeri, anche nell’ età media che si attesta, in alcune amministrazioni, introno ai 56 anni ed un ricorso sempre più marcato al lavoro precario"."Emblematico il caso dell'Inps che a fronte dell’ aumentare delle funzioni riscontra una preoccupante riduzione della propria forza lavoro. Parliamo dello stesso Inps che dai recenti accordi tra Governo e sindacati dovrà rispondere ad importanti funzioni in materia di ape sociale, ape volontaria, pensionamento lavoratori precoci e la rendita pensionistica anticipata".