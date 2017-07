INPS: CONFARTIGIANATO, TORNI A GUIDA COLLEGIALE, ANCHE INAIL

4 luglio 2017- 14:17

Roma, 4 lug. (AdnKronos) - "Inps e Inail devono tornare sotto la guida collegiale del Presidente e del Consiglio di amministrazione per assicurare maggiore controllo e trasparenza e disporre della pluralità di competenze necessarie alle decisione strategiche dell’azione amministrativa". Sono le indicazioni espresse da Cesare Fumagalli, Segretario Generale di Confartigianato, intervenuto oggi in audizione presso la Commissione Lavoro della Camera sulle proposte di legge di riforma della governance degli Enti previdenziali pubblici.Fumagalli si è detto favorevole "a potenziare il ruolo dei rappresentanti di imprese e lavoratori, principali interlocutori di Inps e Inail, e ha sottolineato la necessità di un organo di indirizzo strategico e vigilanza composto da rappresentanti espressi dalle parti sociali maggiormente rappresentative a livello nazionale". Questo, ha spiegato, "con l’obiettivo di rafforzare il modello duale incentrato sulla separazione tra le funzioni di indirizzo politico-strategico, svolte dall’organismo di rappresentanza delle parti sociali, e quelle di amministrazione e di gestione. La rappresentanza dei comparti produttivi dovrà essere paritetica rispetto a quella dei lavoratori dipendenti, così come il presidente dell’organismo di indirizzo e vigilanza dovrà essere eletto tra qualsiasi rappresentanza del Consiglio di vigilanza".