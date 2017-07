INPS: CONFARTIGIANATO, TORNI A GUIDA COLLEGIALE, ANCHE INAIL (2)

4 luglio 2017- 14:17

(AdnKronos) - Per quanto riguarda il direttore generale, secondo Fumagalli "è importante conservarne la figura come organo dell’ente, al fine preservarne l’autonomia e la trasparenza nello svolgimento di un’attività di natura esclusivamente tecnica ma anche molto complessa e delicata per il buon andamento dell’ente".Inoltre, il segretario generale di Confartigianato condivide "la delega al Governo per il riordino degli organi collegiali territoriali di Inps e Inail prevista dalle proposte di legge. Il criterio ispiratore della delega dovrà essere quello della razionalizzazione e dell’efficientamento, più che del mero risparmio di spesa, salvaguardando il ruolo di rappresentanza delle parti sociali nella gestione della propria tutela previdenziale. In proposito Fumagalli ha messo in guardia sui rischi che misure assunte con l’obiettivo di ridurre la spesa pubblica provochino disagi per imprese e lavoratori e ottengano l’effetto opposto di incrementare i costi per la pubblica amministrazione".