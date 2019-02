19 febbraio 2019- 19:03 Inps: Durigon, 'nomina commissario e possibile vicepresidente, forse già in settimana'

Roma, 19 feb. (AdnKronos) - "Sull'Inps stiamo lavorando, stiamo capendo come gestirla al meglio. Ci sarà un commissario, ma stiamo valutando anche se ci sarà una figura di vicepresidente". Lo dice il sottosegretario Claudio Durigon, lasciando la riunione con il premier Giuseppe Conte a Palazzo Chigi. A chi gli domanda se Marcello Minenna sia tra i possibili candidati, "nooo...", risponde aprendo le braccia. "Non abbiamo parlato di nomi", aggiunge assicurando che i tempi saranno "celerissimi". In settimana? "Si, assolutamente, forse anche questa", risponde ottimista.