2 dicembre 2018- 16:43 Inps: min. Lavoro, in Sardegna no ridimensionamento sedi territoriali

Roma, 2 dic. (AdnKronos) - Il ministero Lavoro, assicura che il piano di riorganizzazione dell’Inps nella Regione Sardegna "non sarà avviato. Prima di avviare l’eventuale piano si procederà ad un’attenta analisi con i territori per comprenderne le necessità". Lo rende noto il ministero del Lavoro in un comunicato.Il ministero del Lavoro, nel rispetto dell’autonomia organizzativa dell’ente di Via Ciro il grande, si legge, "è riuscito a sospendere l’avvio del piano di riordino. Nel prossimo anno resteranno attive tutte le attuali sedi Inps nel territorio sardo".