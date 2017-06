INPS: PATRIMONIO IMMOBILIARE DA 2,5 MLD, A CIV PIANO E CRITERI CESSIONE

9 giugno 2017- 13:36

Roma, 9 giu. (AdnKronos) - Il patrimonio immobiliare dell'Inps è composto da poco più di 30.000 unità immobiliari suddivise fra unità residue delle operazioni di cartolarizzazione (25.000 unità) e unità immobiliari non cartolarizzate (5.000 unità) per un valore complessivo di bilancio di circa 2,5 miliardi di euro. E' quanto emerge dalla delibera firmata dal presidente dell'istituto Tito Boeri. Il piano di investimento e disinvestimento, in attuazione delle vigenti disposizioni di legge, prevede la completa dismissione del patrimonio immobiliare sia attraverso la cessione diretta con salvaguardia dei diritti di opzione e prelazione riconosciuti ai conduttori, sia attraverso il conferimento di parte del patrimonio al fondo immobiliare i3-INPS gestito da INVIMIT sulla base di portafogli specificamente individuati. Gli immobili inoptati e quelli liberi saranno oggetto di dismissione a mezzo procedure ad evidenza pubblica (aste). I criteri e il piano verranno ora trasmessi al Consiglio di Indirizzo e Vigilanza, per l’approvazione definitiva di competenza, e successivamente verranno trasmessi al ministero dell’Economia e delle finanze ed al ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.