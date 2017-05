INPS: PUBBLICATA GARA UE PER CONTACT CENTER INPS-EQUITALIA (2)

12 maggio 2017- 11:00

(AdnKronos) - Al fine di elevare costantemente la qualità del servizio beneficiando della prossimità a sedi Inps, si legge ancora nella nota, è stato previsto che la relativa attività debba essere necessariamente svolta sul territorio nazionale; ciò previene anche possibili delocalizzazioni che avrebbero ricadute negative sull'occupazione nei call center in Italia.Per la prima volta in Italia è stata applicata la norma introdotta dalla legge di stabilità 2017 in base alla quale il costo del personale relativo al lotto 1, determinato dall’Istituto dopo aver concluso un apposito accordo con le organizzazione sindacali maggiormente rappresentative, non è soggetto a ribasso d’asta e verrà quindi scorporato dall’offerta economica ai fini della sua valutazione. Al fine di garantire i livelli occupazionali esistenti è stata prevista, ove applicabile, la seguente clausola: "in caso di successione di imprese nelle attività previste dalla presente procedura, l’appaltatore dovrà garantire la prosecuzione dei rapporti di lavoro in essere, tenendo conto, con le modalità stabilite dalla contrattazione collettiva nazionale, territoriale e aziendale vigente, delle esperienze ed anzianità maturate alla data del trasferimento". Non è stato possibile estendere le tutele sociali al rispetto della stabilità territoriale dei lavoratori, in quanto una clausola di questo tipo avrebbe avuto un contenuto confliggente con il consolidato orientamento giurisprudenziale teso a non limitare la libertà di iniziativa economica e di organizzazione degli appaltatori. Tuttavia, come già detto, nei fatti la stabilità territoriale è fortemente incentivata dagli stringenti requisiti professionali previsti nel capitolato di gara per i futuri operatori del contact center, nonché dalla previsione che tutti i siti operativi del fornitore debbano essere situati in territorio italiano, in località distanti non oltre 100 Km dalle sedi degli Enti.