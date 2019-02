20 febbraio 2019- 10:27 Inps: Salvini, 'non so se andrà Tridico, non seguo vicenda'

Roma, 20 feb. (AdnKronos) - Se a guidare l'Inps andrà Pasquale Tridico "non lo so, non sto seguendo questa vicenda". Così il vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, ospite di 'Agorà' su Raitre.