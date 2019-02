20 febbraio 2019- 17:38 **Inps: Tridico commissario e Verbaro sub**

Roma, 20 feb. (AdnKronos) - Pasquale Tridico commissario Inps, Francesco Verbaro subcommissario "al 99%". Pronti, in seconda battuta, ad assumere la governance dell'Istituto di previdenza, il primo in qualità di presidente e il secondo di vice. Sarebbe questo l'accordo raggiunto da M5S e Lega sull'Inps e che già domani dovrebbe approdare in Cdm.