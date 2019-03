14 marzo 2019- 12:57 Inps: Usb rilancia mobilitazione, su quota 100 sedi al lavoro anche sabato (2)

(AdnKronos) - Nel frattempo, rileva Usb, "Pasquale Tridico, il candidato dei Cinque Stelle alla presidenza dell’Inps anche se ufficiosamente, già ha incontrato i dirigenti generali e si muove come chi ha il mandato in tasca, programmando per domani anche un incontro con i sindacati. E' tutto regolare questo? Lo ha chiesto ufficialmente Usb agli organi di gestione e di controllo con una nota inviata ieri. L'Usb non è stata invitata all’incontro pur essendo il secondo sindacato per rappresentatività all’Inps. Il nuovo che avanza sa già di vecchio".