INTERCETTAZIONI: ORLANDO, MEZZO CONTRO CRIMINALITà NON PER DISTRUGGERE PERSONE

29 dicembre 2017- 13:05

Roma, 29 dic. (AdnKronos) - "Abbiamo un Paese che utilizza le intercettazioni per contrastare la criminalità e non per alimentare pettegolezzi o distruggere la reputazione di persone che non sono sottoposte a procedimenti penali". Lo ha affermato il ministro della Giustizia, Andrea Orlando, al termine del Consiglio dei ministri che ha approvato in via definitiva il decreto legislativo che detta la nuova disciplina in materia di intercettazioni. (segue)