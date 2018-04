30 aprile 2018- 18:43 Internet: Albanese, Facebook in Audiweb 2.0 danno per Italia

Milano, 30 apr. (AdnKronos) - Il coinvolgimento di Facebook nella rilevazione Audiweb 2.0 "non fa bene al Paese", perché nella comunicazione digitale e nell'advertising digitale "non siamo sul libero mercato: Facebook è un monopolista". Lo afferma Andrea Albanese, social media manager e digital communication manager. "Siamo in una situazione di monopolio e l'Antitrust dovrebbe intervenire". Gli editori, secondo Albanese, "in Facebook non hanno un alleato. La stessa Facebook ha detto che le ultime modifiche al suo algoritmo avrebbero penalizzato gli editori e chi scrive online a vantaggio delle singole persone".Inoltre Facebook, continua Albanese, "ha appiattito l'aspetto editoriale ed è un competitor non solo nell'advertising ma anche per il traffico e per l'attenzione degli utenti". In più "è una società statunitense e non ha alcun interesse a difendere alcun mercato se non quello statunitense". Affidare invece a società italiane la rilevazione Audiweb 2.0 "avrebbe portato benefici in termini di ricerca e sviluppo, perché per una rilevazione di questo tipo c'è bisogno di ricercatori, di analisti di big data. Invece- continua Albanese- diventiamo una colonia, un terzista, non siamo più produttori, ma usufruiamo di certe informazioni senza avere voce in capitolo, una chance in meno ad aziende italiane di poter avere qualcosa da dire sul mercato".