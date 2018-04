30 aprile 2018- 18:25 Internet: Audiweb, nessuna informazione sensibile a Facebook con Audiweb 2.0

Milano, 30 apr. (AdnKronos) - "Nessuna informazione sensibile sarà inviata ai server di Facebook" nell'ambito della rilevazione Audiweb 2.0. E' quanto si precisa da Audiweb. "In relazione a quanto pubblicato da AdnKronos, Audiweb precisa che, esattamente come già illustrato fin dalla prima comunicazione sulla nuova ricerca e nelle successive, incluse quelle all'Agcom, ed alla stessa Adnkronos lo scorso 14 aprile, nessuna informazione, sensibile sarà inviata ai server di Facebook".Dal consorzio si spiega che "Nielsen, fornitore di Audiweb, invierà a Facebook esclusivamente codici criptati che corrispondono semplicemente a dei contenuti e, quindi, non rappresentano dati sensibili relativi agli editori né, tanto meno, di utenti che in alcun modo saranno profilati su Facebook attraverso la nuova ricerca". Da Audiweb si sottolinea che "il passaggio del dato criptato, che rappresenta un contenuto, a Facebook avviene con l’unico scopo di attribuire ad esso un’audience di pubblico in termini di solo 'age and gender", ossia età e genere. "Proprio perché la nuova indagine nasce con l’unico obiettivo di restituire fedelmente agli editori la loro audience complessiva, a prescindere dalle modalità attraverso cui i contenuti vengono fruiti dai lettori, è totalmente infondata anche l’affermazione che '85 gli editori soci del Consorzio Audiweb sono rimasti invischiati in questa procedura', poiché il processo che ha condotto alla definizione della nuova ricerca è stato condiviso e approvato dai soci".