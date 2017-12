INTERNET: BOLDRINI, FAKE NEWS IMBROGLIO A CITTADINI E RISCHIO PER ELEZIONI

Roma, 12 dic. (AdnKronos) - "Oggi il tema della disinformazione non può essere secondario, le fake news sono solo un modo per imbrogliare i cittadini, e per inquinare il dibattito pubblico ed eventualmente le elezioni, e un'assemblea parlamentare non può non occuparsi di questi temi". Così la presidente della Camera Laura Boldrini, durante il tradizionale scambio di auguri con la stampa parlamentare."Un anno fa organizzavamo un convegno sulle fake news - ha rivendicato la presidente - in anticipo su tutti abbiamo affrontato un tema centrale, quello della disinformazione, centrale per l'assetto democratico. Poi appello 'basta bufale' e dopo l'audizione di tantissimi soggetti per contrastare questo fenomeno".