INTERNET: Cà FOSCARI, 'SMONTARE' I FALSI NON GIOVA ALLA SCIENZA (2)

25 luglio 2017- 10:18

(AdnKronos) - (Adnkronos) - Il risultato appena pubblicato si inserisce nell’ambito di una serie di studi condotti dallo stesso team di ricercatori sulla disinformazione basati sul comportamento degli utenti dei social network. Si tratta di studi che stanno già avendo un impatto sulle strategie dei media. In seguito ai primi ‘indizi’ sull’effetto controproducente dello ‘smontare’ le notizie false, ad esempio, la giornalista Caitlin Dewey ha deciso di chiudere la sua rubrica settimanale sul Washington Post dedicata al debunking. “La diffusione della disinformazione è dovuta alla polarizzazione degli utenti, ma anche alla crescente sfiducia nei confronti delle istituzioni e all’incapacità di capire in modo corretto le informazioni - aggiunge Fabiana Zollo -. Questi aspetti sommati al meccanismo delle casse di risonanza e alla ricerca di conferme delle proprie tesi minano l’efficacia del debunking. Il debunking e l’attacco frontale ai complottisti non sono antidoti al propagarsi di fake news. Piuttosto, l’’uso di un approccio più aperto e morbido, che promuova una cultura dell’umiltà con l’obiettivo di abbattere i muri e le barriere tra le tribù della rete, rappresenterebbe un primo passo per contrastare la diffusione della disinformazione e la sua persistenza online”.