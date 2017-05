INTERNET: CARDANI, CONTROLLO TRACCIABILITà SAREBBE MACCHINOSO

23 maggio 2017- 15:57

Roma, 23 mag. (AdnKronos) - Macchinoso nonché 'sproporzionato'. A definire così il controllo preventivo sulla tracciabilità dell'utilizzo delle piattaforme in Internet e' il presidente dell' Agcom Angelo Marcello Cardani in audizione al Senato . Intervenendo in commissione Lavori pubblici e comunicazioni sulla delega al Governo per garantire il conseguimento della tracciabilità dell'identità degli autori di contenuti nelle piattaforme di reti social, Cardani ha sottolineato come, oltre che macchinoso, tale metodo "rischia di risultare sproporzionato nei riguardi dei cittadini, senza peraltro fornire adeguate certezze in ordine al conseguimento dei pur virtuosi obiettivi perseguiti".Inoltre Cardani ha messo l'accento sui problemi di privacy legati al fatto che "molte delle condotte che il ddl intende perseguire sono perpetrate da giovani, in molti casi minorenni". Di qui l'opportunità di "spostare l'attenzione sugli aspetti legati alla formazione e al corretto sviluppo della personalità, piuttosto che su quelli meramente repressivi".