INTERNET: CARDANI, CONTROLLO TRACCIABILITà SAREBBE MACCHINOSO (2)

23 maggio 2017- 15:57

(AdnKronos) - Per Cardani ciò che serve e' "un corretto bilanciamento tra la necessità di assicurare il più pieno dispiegarsi della libertà di pensiero dei cittadini e il dovere di garantire, al contempo, condizioni di tutela e sicurezza adeguate a tutti coloro che navigano sulla rete".Cardani ha infine sottolineato che "al momento non esistono norme che attribuiscano all'Autorità esplicite competenze in materia di tutela dei minori e dei diritti fondamentali della persona su Internet: è per questo che vorrei approfittare della mia presenza in questa sede - ha detto - per sensibilizzare il legislatore affinché valuti tale possibilità".