INTERNET: COMUNE MILANO ADERISCE AD APP WIFI ITALIA

13 luglio 2017- 14:57

Milano, 13 lug. (AdnKronos) - Il Comune di Milano aderisce alla app promossa dal ministero dello Sviluppo economico e dal ministero dei Beni culturali in collaborazione con l’Agenzia per l’Italia Digitale 'WiFi Italia', che consente la connessione gratuita a una rete wi-fi diffusa sul territorio nazionale grazie alla federazione delle reti pubbliche. Un progetto in espansione che al momento conta sull’adesione dei comuni di Milano, Roma, Firenze, Prato, Trento, oltre alla Regione Emilia Romagna e alla Regione Toscana. "Abbiamo già predisposto e configurato - spiega l’assessore alla Trasformazione digitale e Servizi Civici Roberta Cocco - 178 access point presenti in città, pronti a erogare il servizio una volta formalizzata la collaborazione con l’internet service provider che gestisce la rete confederata". Il Comune di Milano ha attivato la sperimentazione intervenendo sulla configurazione dei propri sistemi di autenticazione e sulla realizzazione di un sistema di collegamento al sistema centralizzato tramite un proxy Radius, instaurando un collegamento protetto per preservare la riservatezza dei dati di autenticazione. La navigazione seguirà le stesse politiche di OpenWifiMilano, la rete Wifi outdoor gratuita e ad alte prestazioni del Comune di Milano che conta 759 access point: navigazione senza alcun filtro, tempo di connessione illimitato e 5Mbps di banda client per ogni access point. Per accedere al servizio è necessario scaricare l’applicazione: gli utenti in possesso di un account SPID vi accederanno automaticamente, in alternativa si procederà alla registrazione attraverso l’inserimento di alcuni dati anagrafici.