29 novembre 2018- 18:08 Internet: Conte, su tassazione giganti web serve risposta globale

Roma, 29 nov. (AdnKronos) - "Abbiamo la responsabilità di affrontare le sfide globali che derivano dalla rivoluzione digitale", tra questi "penso all'elusione e all'evasione fiscale delle grandi società del digitale, che hanno una capitalizzazione ormai pari a quella di alcune economie del G20. Basti considerare che solo 19 stati al mondo hanno un Pil superiore alla capitalizzazione di Apple. La risposta qui dev'essere coordinata a livello globale". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in un passaggio della sua lectio magistralis all'Università di Buenos Aires. "Ove ci si affidi esclusivamente al criterio della concorrenza tra ordinamenti giuridici, il rischio concreto è una corsa al ribasso (race to the bottom) con danni per tutti: i singoli Stati, pur di attirare gli investitori ed evitare il trasferimento all'estero delle sedi legali delle società, finiscono per offrire regolazioni sempre meno rigorose e giurisdizioni fiscali sempre più convenienti", ha concluso Conte.