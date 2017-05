INTERNET: CYBER ALLIANCE ITALIA, SERVE PIANO CONTRO HACKER

13 maggio 2017- 10:39

Milano, 13 mag. (AdnKronos) - "Il più grande attacco informatico della storia" per Cyber Alliance Italia "conferma l'urgente necessità di avviare un piano volto alla concreta prevenzione e cultura della sicurezza in rete". Nel 2016 è cresciuta del 117% la "guerra delle informazioni", l'ultimo rapporto del Clusit, è a quattro cifre l’incremento degli attacchi compiuti con tecniche di Phishing/Social engineering (+1.166%). La sanità è il settore più colpito (+102%) cui segue la grande distribuzione organizzata (+70%) e terzo il settore Finance/banche (+64%). Gli attacchi verso Europa e Asia rispetto agli anni precedenti sono in forte incremento e in termini assoluti, il cybercrime fa registrare il numero di attacchi più elevato degli ultimi 6 anni.Inoltre all’inizio del 2017 il Security Lab dell'Università Bicocca ha registrato nell’area milanese, motore d’Italia e con il triste primato di attacchi seguita da Roma e Cagliari, dei dati "allarmanti". Sono di oltre 50 milioni di euro al mese i danni degli attacchi, con sei server su 10 oggetto di tentativi di intrusione. La criptatura e il riscatto richiesto è in crescita del 30%, il furto delle informazioni registra un più 40%. Gli effetti negativi di queste nuove forme di crimini "sono l’interruzione dell’operatività che sale del 55%, la perdita di dati in crescita del 50%, la sottrazione di informazioni da parte della concorrenza in salita del 42%, il danno dei immagine al 36%, i costi generali dell’attacco al 34% e infine l’uso improprio di dettagli finanziari anch’esso in aumento del 32%". Queste problematiche "sono generate per il 48% da associazioni criminali organizzate, da un 36% di hacker privati e da intrusioni su 'mandato' al 16%". Per Cyber Alliance Italia è "importante avviare un piano di prevenzione e cultura, una campagna mirata contando sul suo board, assieme alle qualificate partecipazioni istituzionali e il partner fondatore, Emaze, l’impresa italiana tra i pionieri nel settore della cyber-security".