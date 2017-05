INTERNET: CYBER INTUITION, TECNOLOGIA ITALIANA 'RAPTOR' NEUTRALIZZA ATTACCO

13 maggio 2017- 09:09

Roma, 13 mag. (AdnKronos) - È l’Italia che ha sviluppato la tecnologia per fronteggiare uno dei più potenti attacchi informatici mondiali che ha posto sotto assedio la rete informatica nazionale ed internazionale. A sottolinearlo è l'amministratore delegato di Cyber Intuition, Stefania Ranzato. "È italiana la tecnologia che sta neutralizzando l’attacco ransomware mondiale in corso "Wannacry”, dice Ranzato.La tecnologia made in Italy Raptor è stata sviluppata nei laboratori della Cyber Intuition, primo software anti – ransomware creato per contrastare anche le più recenti evoluzioni dei malware. “RaPToR” (acronimo di “Ransomware Prevention Toolkit & Rescue), spiega la società in una nota, è il primo software “anti-ransomware” capace di neutralizzare uno dei più temibili attacchi informatici, noto come “il virus del riscatto", che blocca il sistema operativo crittografando i dati e chiedendone la restituzione dietro il pagamento di una somma in “bit coin”. Raptor è la soluzione anti-ransomware che protegge i dati degli utenti e previene il computer da infezioni derivanti da possibili infezioni ransomware, un tipo di malware che limita l'accesso del dispositivo blocca il sistema operativo crittografando i dati.