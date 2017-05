INTERNET: CYBER INTUITION, TECNOLOGIA ITALIANA 'RAPTOR' NEUTRALIZZA ATTACCO (2)

(AdnKronos) - La società italiana si è misurata con uno degli attacchi di proporzioni mai viste. Il malware diffuso a livello globale ha messo in ginocchio strutture sanitarie pubbliche inglesi fino ai server della telco spagnola Telefonica, con una schermata che dice "I tuoi dati saranno perduti per sempre se non paghi un riscatto di 300 dollari". Ad essere colpiti dal potentissimo attacco anche Russia, Ucraina e Taiwan. L’azienda italiana ha già messo in sicurezza enti governativi, società pubbliche di IT, piccole-medie imprese e multinazionali italiane ed estere con una task force di intelligence, capace di fronteggiare la cyber criminalità organizzata. La tecnologia italiana ha così anticipato paesi come la Cina, Russia, Israele e Stati Uniti che hanno da sempre il primato dell’innovazione tecnologica.