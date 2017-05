INTERNET: GATTO (YARIX), COSì HANNO AGITO GLI HACKER, SERVE PIANO UE (2)

13 maggio 2017- 14:08

(AdnKronos) - Agli utenti vittime del virus non resta che "ripristinare il backup dei dati, nel caso lo avessero a disposizione. Altrimenti restano due soluzioni: o ci si rassegna ad aver perso tutti i propri dati oppure si paga il riscatto" in bitcoin che con il passare delle ore è salito da 300 a 600 dollari. "In Italia - svela l'ad di Yarix - sono almeno il 30% le imprese che sono state 'infettate' e vittime di 'riscatto' negli ultimi due anni. Se consideriamo la percentuale di attacchi informatici in generale, invece, la percentuale sale di molto. Senza contare che le aziende sono restie a raccontare le proprie disavventure e non tutte denunciano". La lotta al crimine informatico "si deve combattere a livello europeo, servono best practice da condividere e il nuovo regolamento generale sulla protezione dei dati (Gdpr) che verrà applicato a partire dal 2018 va in questo senso". L'anello debole "resta sempre l'uomo, la sua negligenza: in Italia siamo indietro rispetto al resto d'Europa in investimenti, ma c'è soprattutto un problema di cultura della sicurezza", conclude Gatto.