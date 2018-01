INTERNET: GIACOMELLI, FAKE NEWS? PERICOLOSO UNICO SOGGETTO CHE CERTIFICA VERITà (2)

19 gennaio 2018- 18:32

(AdnKronos) - Per Giacomelli quindi è molto pericoloso assumere iniziative "senza peraltro alcuna pronuncia della magistratura. D'altra parte non sarebbe facile stabilire e giustificare il confine, magari sulla stessa notizia, tra un media innovativo e uno 'tradizionale'. Ipotizzare poi che questo potere di accertamento e intervento, al netto della assoluta stima per le persone, possa venir attribuito ad un organo di polizia alle dipendenze del governo, fa pensare addirittura ad altri Stati e ad ordinamenti diversi dal nostro"."Sono quindi certo che, anche solo per queste considerazioni, ci sia stato un qualche fraintendimento o che si tratti solo di una idea ancora da approfondire e definire, sulla quale ovviamente saremo ben lieti di dare, se richiesto, il nostro contributo'', conclude.