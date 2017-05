INTERNET: L'ESPERTO PIVA, SIAMO TUTTI A RISCHIO, INVESTIRE CONTRO HACKER

13 maggio 2017- 11:08

Milano, 13 mag. (AdnKronos) - L'Attacco hacker "dimostra che oggi siamo tutti sotto assedio". Lo afferma Alessandro Piva, direttore dell'Osservatorio Information Security & Privacy del Politecnico di Milano, in merito al più grande attacco informatico che sta colpendo il mondo intero. Si tratta di un attacco "di tipo ransomware, tipologia di malware che blocca l'accesso a dati e informazioni chiedendo un riscatto per renderli di nuovo accessibili", una tipologia sempre più comune: "secondo l'Internet Security Threat Report 2017 di Symantec le famiglie di ransomware sono aumentate da 30 a 101 dal 2015 al 2016 e i rilevamenti passati da 340.000 a oltre 460.000". È aumentato anche il 'riscatto' medio richiesto per rientrare in possesso dei propri dati, in crescita da 294 dollari a 1.077 nel giro di un anno", osserva l'esperto. "Questo attacco, che probabilmente ha sfruttato una vulnerabilità presente in sistemi più datati, impressiona per l'estensione nel giro di poche ore". Interessa diversi Paesi e molte organizzazioni, anche servizi di pubblica utilità, come le strutture sanitarie del Regno Unito. "Ma soprattutto pone l’attenzione sulla scarsa importanza data oggi alle problematiche di sicurezza nelle organizzazioni private e nelle strutture pubbliche. La sicurezza delle persone e dei dati ad esse associati viene messa in secondo piano, non considerando le conseguenze di attacchi come questi", aggiunge Piva.