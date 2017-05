INTERNET: L'ESPERTO PIVA, SIAMO TUTTI A RISCHIO, INVESTIRE CONTRO HACKER (2)

13 maggio 2017- 11:08

(AdnKronos) - In Italia nel 2016 l'Osservatorio Information Security & Privacy del Politecnico di Milano "ha stimato una spesa di poco meno di un miliardo di euro destinata all’information security, con un tasso di crescita del 5%". Per Alessandro Piva è "Troppo poco per garantire soluzioni tecnologiche adeguate, modelli di governo allo stato dell’arte e iniziative di educazione nei confronti dei dipendenti. In Italia solo un'azienda su due ha una figura formalizzata preposta alla gestione delle problematiche di sicurezza informatica: solo il 46% ha al proprio interno un Ciso (Chief information security officer) e molto spesso tale figura non siede nel cda aziendale, a differenza di quanto avviene nei paesi più avanzati", conclude.