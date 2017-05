INTERNET: MARTUSCIELLO, GARANTIRE A UTENTI STESSI DIRITTI NATI IN MONDO 'OFF-LINE'

12 maggio 2017- 13:05

Roma, 12 mag. (AdnKronos) - "Riconsiderare il regime giuridico dei servizi audiovisivi, per ristabilire un level playing field fra le diverse piattaforme trasmissive e realizzare un quadro regolamentare flessibile, che garantisca la più ampia diffusione dei contenuti anche su internet, tutelando i diritti degli utenti-consumatori". Dovrebbero essere questi, secondo il Commissario dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Antonio Martusciello, gli obiettivi principali della revisione della Direttiva 2010/13/Ue sui servizi media audiovisivi, avviata dalla Commissione europea nell’ambito della cornice del Digital Single Market.E proprio le prospettive regolamentari connesse allo sviluppo dei nuovi media e la difesa dei diritti degli utenti sono stati il leit motiv del workshop, aperto da Martusciello, 'Media tradizionali e piattaforme on line. Diritti, valori e modelli di offerta nel confronto europeo', tenutosi oggi presso l’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli. L’evento, che ha visto la partecipazione, tra gli altri, del Commissario Agcom, Mario Morcellini, ha riunito rappresentanti degli operatori e delle istituzioni.Il percorso di riforma della Commissione Ue, secondo Martusciello, "lascia alcune questioni aperte, relative, soprattutto, al ruolo e alla responsabilità delle piattaforme".