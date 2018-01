INTERNET: MATTARELLA, FAKE NEWS SEMPRE ESISTITE, USARE BENE WEB E STOP ODIO (2)

29 gennaio 2018- 18:44

(AdnKronos) - "Una volta -ha proseguito il Capo dello Stato- le fake news restavano confinate in una piazza, in una conferenza, in un bar, in un salotto, adesso vanno a raggiungere una quantità immensa di persone e rimangono visibili stabilmente, ma non è un problema tecnico, ma di ordine educativo, di valori". La questione è perciò "che cosa si può fare per contrastare la campagna di odio e di inganno che c'è dovunque, anche al di fuori del web".Mattarella ha quindi accolto favorevolmente la proposta avanzata durante l'incontro di un ruolo educativo incisivo da affidare alla scuola. "Un'educazione adeguata all'uso del web, avere un rapporto, apprendere come lo si usa in maniera corretta è molto importante e la scuola può essere uno strumento. E' una cosa di cui mi occuperò concretamente, perchè venga organizzata una cosa di questo genere in maniera adeguata, curando che coloro che insegnano siano attrezzati adeguatamente, perchè per insegnare occorre non soltanto conoscere la materia che si insegna, ma anche come la si deve insegnare. Occorre che ci sia qualcuno che formi coloro che dovranno trasmettere le buone regole di utilizzo del web". (segue)