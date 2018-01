INTERNET: MATTARELLA, FAKE NEWS SEMPRE ESISTITE, USARE BENE WEB E STOP ODIO (3)

29 gennaio 2018- 19:01

(AdnKronos) - Mattarella ha poi sottolineato che è sbagliata la contrapposizione tra mondo reale e mondo virtuale, perchè il "web fa parte della vita reale. Consente una quantità di opportunità, di dialogare, di condividere esperienze ed emozioni, di esprimere liberamente le proprie opinioni, di farle circolare senza ostacoli". "Quindi il web è uno straordinario strumento e i social che vengono stimolati. Certo, il mondo non si esaurisce nella rete, c'è bisogno di ambiti in cui ci si incontra personalmente, ci si guarda negli occhi. Questi due ambiti interagiscono fra di loro, anche la community web viene arricchita dall'ambito di frequentazioni personali e dirette e viceversa. Quindi la distinzione tra questi due mondi non la capisco", il web "è una delle dimensioni della vita reale"."Con tutti i pericoli che il web contiene -ha poi concluso Mattarella- è comunque uno strumento formidabile di scambio di opinioni attraverso i confini del mondo ed è uno degli elementi che più contribuisce alla pace nel mondo, questa possibilità di comunicare tra i giovani di ogni parte del mondo fra di loro".