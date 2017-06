INTERNET: MATTARELLA, WEB NON SIA STRUMENTO DI DOMINIO E AGGRESSIVITà

10 giugno 2017- 13:23

Roma, 10 giu. (AdnKronos) - "I risultati del progresso scientifico offrono, particolarmente nel campo dell'informazione, della comunicazione e della mobilità, preziosi strumenti di aumento delle possibilità di conoscenza, interrelazione e collaborazione, avvicinando le persone, e luoghi geograficamente distanti. Talvolta questi mezzi, in contraddizione con la loro stessa finalità, rischiano di diventare strumenti di dominio o un ambito in cui, piuttosto che ricercare incontro e reciproco accrescimento, riversare tensioni, violenza verbale, aggressività". Lo ha sottolineato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della visita al Quirinale di Papa Francesco."E' sempre più richiesta -ha aggiunto il Capo dello Stato-?la consapevolezza di quei valori universali di rispetto e di tolleranza la cui condivisione rappresenta l'antidoto più efficace per arrestare il diffondersi dell'odio".