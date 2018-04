30 aprile 2018- 17:59 Internet: Pianura, Fb in Audiweb 2.0? Più trasparenza su privacy e costi

Milano, 30 apr. (AdnKronos) - "Il tema è sicuramente delicato e ci sono temi relativi alla privacy e alla trasparenza che andrebbero approfonditi". E' quanto afferma all'Adnkronos Cristina Pianura, ceo di Prime Real Time, a proposito del coinvolgimento di Facebook nel nuovo sistema Audiweb 2.0 per rilevare l'audience online dei contenuti editoriali. Al sistema di rilevazione socio-demografica "serviva una base più solida, questo è pacifico. Che questo lo facesse Facebook merita un approfondimento". Secondo Pianura, la cosa di per sé "non è censurabile: Facebook è già uno strumento utilizzato da chi pianifica campagne sul web, i loro dati sono estesi, validi e accreditati". Tuttavia, "sarebbe interessante avere da loro un chiarimento su 'come' queste informazioni siano lavorate e se questo sia fatto in base alle regole italiane, dal momento che Facebook risponde a una governance diversa. Confido nella massima serietà degli organismi coinvolti, dal momento che stiamo parlando di Nielsen e di Audiweb", aggiunge. In generale, nei metodi, "sarebbe necessaria una maggiore trasparenza sulle autorizzazioni legate alla privacy e, non da ultimo, sui costi, visto che Facebook è un over the top".