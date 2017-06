INTERNET: PITRUZZELLA (ANTITRUST), SERVONO REGOLE MA NO A CENSURA

16 giugno 2017- 14:05

Palermo, 16 giu. (AdnKronos) - "Ci vogliono delle regole ma non parlo di censura. Oggi c'è una domanda che aleggia in Occidente: internet deve essere lasciato come un regno in cui la libertà equivale ad assenza di regole o occorrono regole?". Lo ha detto il Presidente dell'Antitrust Giovanni Pitruzzella intervenendo al convegno sulle fake news organizzato dal Corecom Sicilia a Palermo. Di recente Pitruzzella era finito al centro di una polemica, quando aveva proposto la creazione di un'agenzia contro le fake news. Qualcuno aveva gridato alla censura o al bavaglio. "Quando ponevo questa proposta - dice Pitruzzella - ci sono state polemiche, ma oggi vediamo che oggi molti iniziano ad invocare delle regole su internet. L'Economist dice che 'E' finita l'era di internet senza regole'. Oggi il problema delle fake news è diverso da quelle delle bufale, perché è cambiato il modo in cui si produce e si distribuisce l'informazione".